МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером на осторожности инвесторов, ожидающих выхода протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, и повышении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Золото растет в цене на фоне ослабления доллара

По состоянию на 19.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,2 доллара, или на 0,11%, до 1 932,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,15% — до 22,622 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 4,228% с уровня прошлого закрытия в 4,224%. Американские гособлигации — альтернативная золоту "надёжная" инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Позднее в ходе торгов будет опубликован протокол июльского заседания ФРС. Документ может содержать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора. На последнем заседании в июле ФРС повысил учётную ставку на 0,25 процентного пункта, до 5,25 — 5,5%. Согласно CME Group, 88,5% аналитиков ждут, что Федрезерв в сентябре сохранит ставку на этом уровне.