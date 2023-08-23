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2023
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Медь дорожает пятую торговую сессию подряд
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Цена на медь растет в среду утром, демонстрируя пятый подряд день в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.22 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex... ПРАЙМ, 23.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цена на медь растет в среду утром, демонстрируя пятый подряд день в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.22 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,7%, до 3,7838 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
А за четыре предыдущие торговые сессии промышленный металл подорожал там на 2,7%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,06%, до 8 362,5 доллара, алюминия – на 1,54%, до 2 177 долларов, цинка – на 0,63%, до 2 332 долларов.
Внимание инвесторов обращено на выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Трейдеры рассчитывают получить дополнительную информацию о возможных действиях ФРС США, которая может повлиять на динамику рынков, в том числе и на стоимости меди.