МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Цена на медь растет в среду утром, демонстрируя пятый подряд день в плюсе, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает в ожидании комментариев главы ФРС США

По состоянию на 9.22 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,7%, до 3,7838 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

А за четыре предыдущие торговые сессии промышленный металл подорожал там на 2,7%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,06%, до 8 362,5 доллара, алюминия – на 1,54%, до 2 177 долларов, цинка – на 0,63%, до 2 332 долларов.

Внимание инвесторов обращено на выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Трейдеры рассчитывают получить дополнительную информацию о возможных действиях ФРС США, которая может повлиять на динамику рынков, в том числе и на стоимости меди.