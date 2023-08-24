МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг опустились на 13,6%, до 355 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Цены на нефть перешли к росту после нескольких дней снижения

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 342,8 доллара (–16,6%) доллара за тысячу кубометров. Ценовой максимум в четверг составил 380,6 доллара (-7,4%), ценовой минимум — 331,7 доллара (-19,3%). Последние фьючерсы торговались по 354,9 доллара (-13,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 410,8 доллара за тысячу кубометров.

В ночь на четверг агентство Рейтер сообщило, что компания Woodside Energy Group достигла предварительной договоренности об улучшении оплаты и условий труда с профсоюзами работников морских газовых платформ, которые грозили забастовкой. Это, как отмечает агентство, может предотвратить сбои в поставках сжиженного природного газа, которые ожидались из-за возможной забастовки. Позднее работники встретятся для принятия решения о ратификации соглашения.