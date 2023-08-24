МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером на фоне укрепляющегося доллара и повышения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.51 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,05 доллара, или на 0,16%, до 1 945,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,8% — до 24,198 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,49%, до 103,93 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 4,234% с уровня прошлого закрытия в 4,200%. Американские гособлигации — альтернативная золоту "надёжная" инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.