МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Великобритания продлила действие антидемпинговых мер на импорт горячекатаной листовой и рулонной стали из ряда стран, в том числе из России, до 2027 года, сообщило во вторник британское Управление по защитным мерам в торговле (Trade Remedies Authority, TRA). Великобритания расширила санкции против белорусских предприятий

"Правительство приняло сегодня (вторник, 29 августа) окончательную рекомендацию Управления по защитным мерам в торговле (TRA) сохранить антидемпинговые и компенсационные меры на импорт горячекатаной листовой и рулонной стали. Сохранение этих мер по меньшей мере до 2027 года поможет защитить британскую сталелитейную промышленность от недобросовестной конкуренции", — говорится в документе, опубликованном ведомством на сайте британского правительства.

Антидемпинговые меры на импорт горячекатаной листовой и рулонной стали из Китая будут сохранены в действующем объеме по меньшей мере до 7 апреля 2027 года, на сталь из России, Бразилии и Ирана – до 7 октября 2027 года, сообщило TRA.

Управление также отметило, что в Британии действует запрет на экспорт всей импортируемой из России продукции, в том числе данных видов стали.

Вместе с этим ведомство также порекомендовало отменить подобные меры для импорта украинской стали на фоне конфликта. В мае Британия уже продлила на год приостановку ограничений на импорт горячекатаной листовой и рулонной стали с Украины.

Горячекатаная листовая и рулонная сталь используется преимущественно в машиностроении, электронной промышленности, строительстве и автомобилестроении.