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2023
https://1prime.ru/commodities/20230830/841611794.html
Золото в Японии установило новый рекорд
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Цена на золото в Японии впервые достигла рекордных 10050 иен (69,31 долларов по текущему курсу) за один грамм, такую цену установила в среду одна из крупнейших в стране компаний,... ПРАЙМ, 30.08.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, золото, япония, рекорд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 30 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в Японии впервые достигла рекордных 10050 иен (69,31 долларов по текущему курсу) за один грамм, такую цену установила в среду одна из крупнейших в стране компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo.
Накануне цена на золото впервые преодолела психологический барьер в 10 тысяч иен и достигла уровня 10001 иены за грамм золота.
Фоном для роста цен на золото стала неопределенность перспектив мировой экономики в целом, беспокойство относительно замедления роста китайской экономики и ужесточение финансовой политики США.