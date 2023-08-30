ТОКИО, 30 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в Японии впервые достигла рекордных 10050 иен (69,31 долларов по текущему курсу) за один грамм, такую цену установила в среду одна из крупнейших в стране компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo. Банк Японии понизил прогноз роста ВВП страны

Накануне цена на золото впервые преодолела психологический барьер в 10 тысяч иен и достигла уровня 10001 иены за грамм золота.

Фоном для роста цен на золото стала неопределенность перспектив мировой экономики в целом, беспокойство относительно замедления роста китайской экономики и ужесточение финансовой политики США.