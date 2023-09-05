МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди незначительно меняется во вторник, меры поддержки экономики Китая способствуют росту котировок промышленного металла, тогда как слабая статистика из КНР сдерживает цены, свидетельствуют данные торгов. Доллар и юань на Мосбирже завершили торги ростом

По состоянию на 8.17 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,04% — до 3,8305 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,57% — до 8 452 долларов, алюминия — на 1,1%, до 2 212,5 доллара, цинка — на 0,24%, до 2 479,5 доллара.

Позитивным фактором остаются меры властей КНР по поддержке экономики. Так, днем ранее власти Пекина и Шанхая снизили требования к ипотеке для некоторых покупателей жилья, что позитивно для сектора недвижимости и, соответственно, спроса на медь. Китай является крупным потребителем меди, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на прогнозах спроса на этот металл.

В то же время слабая статистика из КНР сдерживает склонность трейдеров к риску. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение только до 53,6 пункта.