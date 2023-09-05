Цена золота почти не меняется утром во вторник
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Цена на золото почти не меняется во вторник утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически снижается на 0,25 доллара, или на 0,01%, до 1 963,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,65% — до 24,183 доллара за унцию.
При этом во вторник утром в целом стабилен и курс доллара, влияющий на динамику стоимости золота. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 104,2 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, и наоборот.
Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, результаты которого огласят 20 сентября. По данным CME Group, 93% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.
https://1prime.ru/commodities/20230905/841657168.html