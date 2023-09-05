МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Цена на золото почти не меняется во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на нефть показывают слабую динамику

По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически снижается на 0,25 доллара, или на 0,01%, до 1 963,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,65% — до 24,183 доллара за унцию.

При этом во вторник утром в целом стабилен и курс доллара, влияющий на динамику стоимости золота. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 104,2 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, и наоборот.

Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, результаты которого огласят 20 сентября. По данным CME Group, 93% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых.