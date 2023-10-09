2023-10-09T19:20:25+03:00
2023-10-09T19:20:25+03:00
2023-10-09T19:20:25+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231009/841932063.html
Стоимость золота растет на фоне геополитической напряженности
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость золота продолжает расти в понедельник вечером на фоне геополитической напряженности в Израиле, инвесторы скупают золото в качестве надежного актива, свидетельствуют... ПРАЙМ, 09.10.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, мир, цена на золото, израиль
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/77/841427732.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/77/841427732.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/77/841427731.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/77/841427731.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/77/841427719.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/77/841427719.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231009/841931393.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в понедельник вечером на фоне геополитической напряженности в Израиле, инвесторы скупают золото в качестве надежного актива, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 19.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,15 доллара, или на 1,04%, до 1 864,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,93% — до 21,925 доллара за унцию. Ранее утром котировки драгоценного металла росли чуть более чем на 1%.
Золото традиционно выступает как "актив-убежище", в которое вкладываются инвесторы, желающие уйти от риска в случае волнения на рынках или обострения геополитического напряжения в мире.
"Золото вырвалось вперед, поскольку инвесторы стремятся обезопасить себя", — приводит портал MarketWatch слова ведущего инвестиционного аналитика компании XM Раффи Бояджяна (Raffi Boyadjian).