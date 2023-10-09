МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти в понедельник вечером на фоне геополитической напряженности в Израиле, инвесторы скупают золото в качестве надежного актива, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Российские операторы связи обнуляют плату за услуги в Израиле

По состоянию на 19.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,15 доллара, или на 1,04%, до 1 864,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,93% — до 21,925 доллара за унцию. Ранее утром котировки драгоценного металла росли чуть более чем на 1%.

Золото традиционно выступает как "актив-убежище", в которое вкладываются инвесторы, желающие уйти от риска в случае волнения на рынках или обострения геополитического напряжения в мире.

"Золото вырвалось вперед, поскольку инвесторы стремятся обезопасить себя", — приводит портал MarketWatch слова ведущего инвестиционного аналитика компании XM Раффи Бояджяна (Raffi Boyadjian).