МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает роста объема арматуры, реализуемой на бирже, и улучшения ситуации на данном рынке, сообщило ведомство. ФАС проконтролирует переход регионов на новый тариф на электроэнергию

"ФАС ожидает роста объема арматуры, реализуемой на бирже, и улучшения ситуации на этом рынке… Продажа арматуры через биржу впервые была установлена в качестве одного из условий предписания при согласовании ходатайства экономконцентрации компании", — говорится в сообщении ФАС.

Также в сообщении службы отмечается, что продажа арматуры через биржу предоставит потребителям дополнительный способ приобретения её напрямую у производителей. Однако ФАС отмечает, что пока объем реализованной на бирже продукции недостаточен для того, чтобы цена на нее могла служить справедливым ценовым индикатором для рынка.

Кроме того, ФАС рассказала о том, что продолжает рассматривать антимонопольное дело компании "Промсорт": "Также отметим, что в настоящий момент продолжается рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании (ред. "Промсорт") по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на арматуру".

В конце сентября статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что министерство направило запрос в ФАС с целью выдачи производителям арматуры предписания "о допустимом рыночном поведении". Как отметил Евтухов, рост цен на арматуру был вызван не объективными факторами, а исключительно решением отдельных участников рынка, консолидировавших 35% объема производства всей арматуры в России и до 80% объемов ее производства в Центральном федеральном округе после покупки заводов НЛМК.

В октябре ФАС возбудила дело против группы компаний "Промсорт" из-за повышения цен на арматуру на 25%. Служба отметила, что установленная группой компаний "Промсорт" (в нее входят "Промсорт", "Промсорт-Тула", "Промсорт-Калуга", "НЛМК-Урал") цена на арматуру превышает сумму необходимых для ее производства и реализации расходов и прибыли.