2023-12-04T14:59:22+03:00
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2023-12-04T14:59:22+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231204/842450653.html
СПбМТСБ введет реестр недобросовестных топливных трейдеров
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) будет вести реестр топливных трейдеров, которые используют недобросовестные торговые практики, сообщила... ПРАЙМ, 04.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) будет вести реестр топливных трейдеров, которые используют недобросовестные торговые практики, сообщила пресс-служба биржи.
"В целях недопущения распространения недобросовестных торговых практик… АО "СПбМТСБ" будет осуществлять ведение реестра применяющих недобросовестные торговые практики уполномоченных лиц участников торгов — трейдеров, которые участвуют в торгах в секции "Нефтепродукты" и в отношении которых выявлены факты применения недобросовестных торговых практик", — говорится в сообщении.
Биржа также ввела новые меры для ограничения использования торговых роботов. Теперь СПбМТСБ будет ежедневно считать заявки с каждой учетной записи: нарушением считается более семи заявок в секунду и более трех заявок за 100 миллисекунд.
Кроме того, биржа отстранила от торгов нефтепродуктами шесть частных трейдеров на 10 торговых дней и еще одного брокера на 30 торговых сессий за односторонний отказ от исполнения договора.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.