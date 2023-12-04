МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) будет вести реестр топливных трейдеров, которые используют недобросовестные торговые практики, сообщила пресс-служба биржи. Московская биржа рассказала о графике работы в новогодние каникулы

"В целях недопущения распространения недобросовестных торговых практик… АО "СПбМТСБ" будет осуществлять ведение реестра применяющих недобросовестные торговые практики уполномоченных лиц участников торгов — трейдеров, которые участвуют в торгах в секции "Нефтепродукты" и в отношении которых выявлены факты применения недобросовестных торговых практик", — говорится в сообщении.

Биржа также ввела новые меры для ограничения использования торговых роботов. Теперь СПбМТСБ будет ежедневно считать заявки с каждой учетной записи: нарушением считается более семи заявок в секунду и более трех заявок за 100 миллисекунд.

Кроме того, биржа отстранила от торгов нефтепродуктами шесть частных трейдеров на 10 торговых дней и еще одного брокера на 30 торговых сессий за односторонний отказ от исполнения договора.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.