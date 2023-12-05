МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Минфин России направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года 244,8 миллиарда рублей, по 11,7 миллиарда рублей в день, говорится в материалах на сайте министерства. Минфин выплатил в рублях купон по выпуску евробондов

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2023 года в размере 362,0 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2023 года составило минус 117,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 244,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,7 миллиарда рублей", – отмечает министерство.

Минфин России в августе возобновил покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, которые были приостановлены в начале 2022 года. Объем средств, направляемых на покупку валюты в период с 8 ноября по 6 декабря, составляет 621,1 миллиарда рублей, по 29,6 миллиарда рублей в день.

По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения фонда Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.

Министерство напоминает, что в целях снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года. Однако с января 2024 года Банк России возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, с учетом сальдирования всех операций, осуществленных со средствами Фонда национального благосостояния в 2023 году.