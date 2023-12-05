МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Экспорт пшеницы РФ с начала 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля) стал в ноябре минимальным из-за штормов в Черном море, сообщается в материалах аналитического центра "Совэкон". Закупщикам пшеницы в мире порекомендовали создавать резервы перед зимой

"Экспорт российской пшеницы в ноябре оценивается 3,4 миллиона тонн против 4,3 миллиона тонн ранее и 3,5 миллиона тонн в среднем. Экспорт в ноябре показал самые низкие результаты с начала сезона. Продажи пшеницы за рубеж замедлились на фоне непогоды в Черном море", — пишут эксперты.

Недельный экспорт пшеницы составил 0,4 миллиона тонн, также став самым низким показателем с начала сезона. В целом экспортный потенциал РФ по пшенице в текущем сезоне эксперты оценивают в 48,8 миллиона тонн.

"Шторма в Черном море – сезонное явление для этого времени года, которое вряд ли серьезно скажется на российском экспорте в этом маркетинговом году. После текущей паузы в продажах и отгрузках мы ожидаем восстановления экспорта и экспортного спроса, что будет оказывать поддержку внутреннему рынку", — добавляют аналитики.

Они также напоминают, что к концу прошлой недели погода в порту Новороссийска, ключевом экспортном порту России, стабилизировалась и в ближайшую неделю синоптики прогнозируют слабое волнение на море.