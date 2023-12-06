МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после снижения во вторник до многонедельных минимумов вернулись к умеренному росту, по итогам торговой сессии в среду прибавили 2,6%, приблизившись к 440 долларам за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Котировки газа в США растут в преддверии похолодания

Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 427,8 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. В первый час торгов был достигнут ценовой минимум в 421,1 доллара (–1,3%). Ценовой максимум составил 444 доллара (+4,1%). Последние же фьючерсы торговались по 437,6 доллара (+2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 426,6 доллара за тысячу кубометров.

Газовые цены накануне опустились на 8%, до двухмесячных минимумов. Эксперты Energi Danmark в обзоре накануне отмечали, что на этой неделе в Европе наступит переход к более мягким погодным условиям, что снизит спрос на "голубое топливо". Ранее они подчеркивали, что рынок успокаивают большие запасы газа в подземных газохранилищах в регионе (заполнены почти на 95%).

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. По итогам третьего квартала текущего года они составили в среднем около 380 долларов за тысячу кубометров.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября цены выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября примерно до 560 долларов к концу месяца. Средняя стоимость ближайших фьючерсов в ноябре составила примерно 510 долларов.