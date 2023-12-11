МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы, он будет действовать до 31 мая 2024 года, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина. Правительство одобрило изменение условий контрактов с госслужащими

"В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано", — говорится в сообщении. Уточняется, что временное ограничение "вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года".

"Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке", — подчеркивается в сообщении.

Запрет на экспорт не распространяется на вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, на вывоз в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов. В страны-участницы ЕАЭС — Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан — твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных квот и при наличии разрешений Минсельхоза.

Минсельхоз РФ выступил с предложением ввести запрет экспорта твердой пшеницы в начале ноября: там указывали, что в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в подавляющем большинстве стран-производителей урожай этой сельхозкльтуры в текущем сельхозгоду может сократиться до 20-летнего минимума, поэтому такая мера нужна для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей отечественных производителей муки и макарон.

В свою очередь отраслевые эксперты поясняли тогда РИА Новости, что предложение временно закрыть экспорт вполне логично в связи с Доктриной продбезопасности, но на работу крупных экспортеров не повлияет. Между тем, высказывались и опасения паузы в выращивании этой сельхозкультуры — твердые сорта не сильно востребованы на внутреннем рынке. Минсельхоз сообщал, что посевные площади под твердой пшеницей в текущем сельхозгоду планируется увеличить.