МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ситуация с поставками через Красное море важнее для нефти, чем для сжиженного природного газа (СПГ), тем не менее крупным его поставщиком в Европу является Катар, и, вероятно, европейские цены на газ при полном закрытии движения через Красное море вырастут, сказали в комментарии РИА Новости аналитики "БКС Мир инвестиций". Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ

Агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов ранее сообщило, что танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море в связи с угрозами атак со стороны йеменских хуситов. Свой курс, как уточняло агентство, с пятницы изменили как минимум пять судов.

"Проблема Красного моря более важна для нефти, чем для СПГ, поскольку в наши дни США отправляют большие объемы СПГ в Европу. Тем не менее Катар тоже является крупным поставщиком, и его альтернативный маршрут проходит вокруг Южной Африки и мыса Доброй Надежды. Невозможно конкретно сказать, какое влияние полное закрытие может оказать на европейские цены на газ, но они, вероятно, вырастут", — отметили аналитики.

Стоимость ближайших газовых фьючерсов по TTF в Европе в ходе торгов понедельника на опасениях перебоев с поставками СПГ в какой-то момент росла почти на 13%, превышая 420 долларов за тысячу кубометров. Однако во вторник цены перешли к снижению и по состоянию на 18.04 мск опускаются на 8%, до 369 долларов за тысячу кубометров.

При этом средняя биржевая котировка на газ в Европе в ноябре составляла примерно 510 долларов.