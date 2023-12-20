МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мировое производство алюминия в январе-ноябре 2023 года выросло на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составило 64,516 миллиона тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI). Global Ports завершил перерегистрацию с Кипра на Остров Русский

Предприятия Северной Америки за отчетный период выпустили 3,557 миллиона тонн (рост производства на 3,9%), Южной Америки — 1,34 миллиона тонн (увеличение на 14,9%).

Страны Западной и Центральной Европы за 11 месяцев текущего года произвели 2,482 миллиона тонн алюминия (спад на 7,4%), страны Восточной Европы и Россия — 3,671 миллиона тонн (снижение почти на 1,8%).

Китай за январь-ноябрь произвел 38,149 миллиона тонн металла (по зарегистрированным данным), что на 3,2% больше, чем годом ранее; страны Азии (исключая Китай) — 4,283 миллиона тонн (рост на 2%); Океании (Австралия, Новая Зеландия) — 1,722 миллиона тонн (рост на 2,3%); Персидского залива — 5,603 миллиона тонн (рост на 0,9%). Страны Африки снизили выпуск алюминия на 1,1% в годовом выражении – до 1,463 миллиона тонн.

Мировое производство алюминия в 2022 году составило 69,038 миллиона тонн. IAI отмечает, что в дальнейшем некоторые из представленных показателей могут быть скорректированы.