ПЕКИН, 26 дек — ПРАЙМ. Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию на 45 пунктов, сообщило министерство экономики острова. Китай ограничил экспорт некоторых технологий

Как отмечает ведомство, соответствующие ограничения вводятся "с целью осуществления международного сотрудничества, а также чтобы препятствовать использованию товаров высоких технологий в военных целях".

"Новые 45 наименований товаров, подпадающих под действие классификации по ТН ВЭД (товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности — ред.), были добавлены в список экспортного контроля, который соответствует требованиям ЕС, США и других дружественных альянсов, они расширяют сферу действия ограничений экспортного контроля на экспорт в Россию и Беларусь", — говорится в сообщении ведомства.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.