МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россия рассматривает страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, для потенциального экспорта продукции из космической отрасли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин поручил разработать проект развития Росстата

"Также президент поручил распространить механизмы государственной поддержки, разработанную для промышленных инвестиционных проектов, на ракетно-космическую сферу и принять меры для развития экспорта. В качестве основных потенциальных рынков мы рассматриваем страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки", — сказал Мишустин во время стратегической сессии по направлению "Освоение космоса"

Он отметил, что важно помнить о людях, которые стоят в основе развития космической отрасли — они своими знаниями, трудом достигают поставленных целей. Премьер-министр также напомнил о том, что президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости подготовки комплекса решений по дополнительной помощи молодым работникам.

"Необходимо выстроить такую грамотную работу со специалистами, с молодежью, создать для них достойные условия, чтобы не допустить утечки квалифицированных кадров, которые задействованы в отраслевой науке и, что важно, в производстве", — подчеркнул Мишустин.