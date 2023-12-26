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2023
https://1prime.ru/commodities/20231226/842676901.html
Мишустин назвал потенциальные рынки для "космической" продукции
Товарно-сырьевые рынки
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Россия рассматривает страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, для потенциального экспорта продукции из космической отрасли, сообщил премьер-министр РФ Михаил... ПРАЙМ, 26.12.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, африка, экспорт, латинская америка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россия рассматривает страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока, для потенциального экспорта продукции из космической отрасли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Также президент поручил распространить механизмы государственной поддержки, разработанную для промышленных инвестиционных проектов, на ракетно-космическую сферу и принять меры для развития экспорта. В качестве основных потенциальных рынков мы рассматриваем страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки", — сказал Мишустин во время стратегической сессии по направлению "Освоение космоса"
Он отметил, что важно помнить о людях, которые стоят в основе развития космической отрасли — они своими знаниями, трудом достигают поставленных целей. Премьер-министр также напомнил о том, что президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости подготовки комплекса решений по дополнительной помощи молодым работникам.
"Необходимо выстроить такую грамотную работу со специалистами, с молодежью, создать для них достойные условия, чтобы не допустить утечки квалифицированных кадров, которые задействованы в отраслевой науке и, что важно, в производстве", — подчеркнул Мишустин.