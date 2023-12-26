МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Индии по итогам 2023 года превысит 50 миллиардов долларов США, установив новый исторический максимум, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Индия пообещала найти напавших на ее торговые суда

"В последние годы, несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны, торгово-экономические связи стремительно развиваются. Нет сомнений, что российско-индийский товарооборот по итогам текущего года преодолеет знаковый рубеж в 50 млрд долларов США и установит новый исторический максимум", – отметил Мантуров, слова которого приводятся в сообщении на сайте российского правительства по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Мероприятие состоялось на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Согласно данным индийской таможни, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, товарооборот между странами за десять месяцев уже вырос вдвое — до рекордных 54,7 миллиарда долларов.

В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в торговой, инвестиционной, финансово-банковской, транспортно-логистической сферах, в области энергетической и продовольственной безопасности. Особое внимание было уделено продвижению приоритетных проектов промышленной кооперации, уточнили в пресс-службе кабмина РФ.

По итогам переговоров в присутствии сопредседателей российско-индийской межправкомиссии состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Росздравнадзором и Центральной организацией по контролю за соблюдением стандартов лекарственных средств Индии.