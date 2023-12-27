2023-12-27T16:46:15+03:00
2023-12-27T16:46:15+03:00
2023-12-27T16:46:15+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20231227/842688582.html
Данкверт ожидает увеличение экспорта мясной продукции в 2023 году
Товарно-сырьевые рынки
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Россия в 2023 году увеличит экспорт мясной продукции за счет роста поставок живого скота, объем импорта будет ниже экспортных поставок, сообщил глава Россельхознадзора Сергей... ПРАЙМ, 27.12.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, россия, мясо, экспорт, импорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Россия в 2023 году увеличит экспорт мясной продукции за счет роста поставок живого скота, объем импорта будет ниже экспортных поставок, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"С точки зрения импорта (мясной продукции — ред.) в этом году будет около 600 тысяч тонн, больше прошлого года примерно на 30 тысяч тонн. Но при этом экспорт, по нашим расчетам, будет больше — учитывая то, что увеличились поставки живого скота", — сказал Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24".
В частности, по оценке ведомства, в 2023 году в страны ближнего зарубежья было поставлено на экспорт 90 тысяч голов крупного рогатого скота, около 200 тысяч свиней, 150 тысяч баранов, поэтому "в общем мы выходим примерно на 660 тысяч тонн" по мясной продукции, пояснил Данкверт.