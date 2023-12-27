КИШИНЕВ, 27 дек — ПРАЙМ. Компании "Молдовагаз" и Energocom до 29 декабря заключат контракт на поставку газа в январе-апреле 2024 года по цене около 550 евро за тысячу кубометров, заявил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). В Испании отменят снижение налогов на энергию и газ

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

"Молдовагаз" и Energocom подпишут до 29 декабря контракт по поставке природного газа на период января-апреля 2024 года. Согласно этим положениям, закупаемый природный газ будет поставляться лицензированным системным операторам по ориентировочной цене 550 евро за тысячу кубических метров. Также в целях обеспечения всей территории страны энергоресурсами и природным газом в период января-апреля 2024 года "Молдовагаз" будет поставлять весь объем природного газа потребителям на левобережье Днестра, то, что происходило ранее, когда его доставляли на Молдавскую ГРЭС, которая вырабатывает электроэнергию", — заявил Водэ на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире на странице правительства в соцсети.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. В сентябре Молдавская ГРЭС и государственная компания Energocom продлили контракт на поставку электроэнергии до конца 2024 года по цене в 66 долларов за 1 мегаватт/час.