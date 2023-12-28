Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины в Китай
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор согласовал с Главным таможенным управлением КНР ветеринарный сертификат на экспорт свинины из России, сообщило российское ведомство.
Так, был сделан еще один шаг к открытию китайского рынка для российской свинины, подчеркнуло ведомство.
"Россельхознадзор совместно с Главным таможенным управлением Китая согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины из России на территорию КНР", — говорится в сообщении.
Соблюдение положений протокола является основополагающим требованием при оценке соответствия предприятий законодательству Китая. В настоящее время Россельхознадзор ожидает результаты оценки системы ветеринарного надзора при производстве свиноводческой продукции, проведенной представителями ГТУ КНР.
Поставки российской свинины в Китай могут начаться в ближайшие два месяца, сообщал накануне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, после согласования протокола и экспортного сертификата предстоит еще один шаг — аттестация предприятий.
Ограничения на ввоз российской свинины в Китай были установлены в 2008 году из-за обнаруженной африканской чумы. Теперь документы, которыми они были введены, больше не применяются, сообщило российское ведомство. Россельхознадзор добивался допуска свинины на китайский рынок в течение десяти лет. В ведомстве отметили, что китайцы потребляют непривычные для россиян части свинины: желудки, уши, хвосты и другое.
Сегодня свинина из России экспортируется в страны ближнего зарубежья — Белоруссию, Армению и Казахстан, а также в страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Монголию и Гонконг.
https://1prime.ru/commodities/20231228/842702010.html