2024-01-02T20:57:25+03:00
2024-01-02T20:57:25+03:00
2024-01-02T20:57:25+03:00
2024
https://1prime.ru/commodities/20240102/842724161.html
Биржевые цены на газ в Европе опустили ниже 350 долларов
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржевые цены на газ в Европе по итогам первого торгового дня года снизились на 7,3%, опустившись ниже 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE... ПРАЙМ, 02.01.2024
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, европа, цена на газ, биржа ice
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/45/841444509.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/45/841444509.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/45/841444508.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/45/841444508.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/44/841444496.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84144/44/841444496.jpg
https://1prime.ru/energy/20240102/842723650.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам первого торгового дня года снизились на 7,3%, опустившись ниже 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 379,6 доллара (+2,6%). Ценовой максимум составил 383,3 доллара (+3,6%), а минимум — 340,3 доллара (–8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 369,9 доллара за тысячу кубометров.
Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению.
После обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября цены выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября до примерно 560 долларов к концу месяца. По итогам 2023 года средние котировки составили около 460 долларов.