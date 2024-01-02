МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам первого торгового дня года снизились на 7,3%, опустившись ниже 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Немцев предупредили о повышении цен на электричество и газ

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 379,6 доллара (+2,6%). Ценовой максимум составил 383,3 доллара (+3,6%), а минимум — 340,3 доллара (–8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 369,9 доллара за тысячу кубометров.

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября цены выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября до примерно 560 долларов к концу месяца. По итогам 2023 года средние котировки составили около 460 долларов.