МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Золото и связанные с ним финансовые инструменты в 2024 году сохранят свою инвестиционную актуальность и статус защитных средств от инфляции, прогнозируют опрошенные РИА Новости эксперты. Цена золота в 2024 году покорит новые вершины, считают эксперты

Вложения в золото традиционно относят к консервативным инвестициям. При этом в периоды экономической нестабильности в мире металл обычно выступает в качестве защитного актива, цена на который может заметно вырасти. На рынке существует несколько инструментов с привязкой к цене золота. В числе наиболее доступных — покупка в слитках или инвестиционных монетах, приобретение акций и облигаций золотодобывающих компаний, открытие обезличенных металлических счетов.

ЗАЩИТА ОТ ИНФЛЯЦИИ

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Бориса Красноженова, золото в 2024 году останется привлекательным защитным активом. "Золото — это твердая валюта, а инвестирование в золото — это способ борьбы с инфляцией", — отмечает эксперт. В то время когда любые фиатные валюты обесцениваются, покупательная способность унции золота фактически не меняется с течением времени. С "ястребиной" на "голубиную". Чего ждать инвесторам в Новом году

"На рынке присутствуют сильные инфляционные ожидания из-за значительного увеличения долларовой денежной массы в последние годы. Наиболее сильный спрос на физическое золото наблюдается со стороны мировых ЦБ и населения. Мировые ЦБ купили рекордные объемы золота в 2022-2023 годах, начиная с конца 60-х прошлого века, когда начался процесс отмены "золотого стандарта", — добавил Красноженов.

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин согласился, что "поскольку с каждым годом в мире денег становится все больше, золото можно попробовать использовать в качестве защитного инструмента от инфляции". Он прогнозирует также, что цены на драгметалл должны продолжить рост в текущем году.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗОЛОТО

Эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев оценил перспективы золота в 2024 году как оптимистичные, отметив, что металл может пользоваться повышенным спросом на фоне смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. "С точки зрения инвестиционной привлекательности драгметалл интересен, но также можно рассмотреть покупку акций золотодобывающих компаний, которые генерируют дополнительный доход за счет дивидендов", — поделился мнением Пучкарев.

"Текущий уровень цен на золото вполне привлекателен для инвестиций, на наш взгляд. Возможный вес золота в портфеле до 10% в моменте выглядит вполне рациональным. Инвестиции в золото могут включать физическое золото и акции золотодобывающих компаний с привлекательной историей роста ("Полюс" и "Южуралзолото"), — считает Красноженов.

Потавин, в свою очередь, указал, что вложения в золотые слитки можно использовать в качестве меры по диверсификации накоплений по разным классам активов только на долгосрочную перспективу. К ключевым недостаткам золота в слитках он отнёс их низкую ликвидность, значительный спред между ценой покупки и продажи, а также дополнительные издержки на хранение.

"Для кратко- и среднесрочных операций с золотом лучше обращать внимание на акции золотодобывающих компаний и контракты GLDRUB (золото за рубли), которые получают дополнительную выгоду в ситуации ослабления курса рубля", — пояснил эксперт.