МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Биржевая цена на электроэнергию в Финляндии снова вырастет более чем вдвое в четверг на фоне холодов, следует из информации на сайте биржевой электроэнергии Pörssihinta. В Финляндии рекордно вырос объем потребления электричества

В четверг цена на электроэнергию в пиковые утренние часы составит 47 центов за киловатт-час. В среду максимальное значение приблизилось к 18 центам, следует из данных биржи.

Во вторник максимальная биржевая цена в утренние часы составила почти 60 центов.

Рост цены связан с продолжающимися морозами. В среду температура воздуха в Финляндии держится на отметке в минус 30 градусов в большей части страны. Из-за холодов затруднено железнодорожное сообщение.

Биржевая электроэнергия – это электроэнергия, цена которой меняется ежечасно в зависимости от спроса и предложения. Как правило, биржевая электроэнергия стоит дешевле всего, когда спрос на нее небольшой, то есть ночью и в выходные дни. В среднем пик потребления приходится на утро, около 8-10 часов, и во второй половине дня — с 16 до 20 часов.