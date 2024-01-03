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В Финляндии ожидают двукратного роста биржевой цены на электроэнергию
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Биржевая цена на электроэнергию в Финляндии снова вырастет более чем вдвое в четверг на фоне холодов, следует из информации на сайте биржевой электроэнергии Pörssihinta. В четверг... ПРАЙМ, 03.01.2024
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, финляндия, биржевые цены на электроэнергию
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Биржевая цена на электроэнергию в Финляндии снова вырастет более чем вдвое в четверг на фоне холодов, следует из информации на сайте биржевой электроэнергии Pörssihinta.
В четверг цена на электроэнергию в пиковые утренние часы составит 47 центов за киловатт-час. В среду максимальное значение приблизилось к 18 центам, следует из данных биржи.
Во вторник максимальная биржевая цена в утренние часы составила почти 60 центов.
Рост цены связан с продолжающимися морозами. В среду температура воздуха в Финляндии держится на отметке в минус 30 градусов в большей части страны. Из-за холодов затруднено железнодорожное сообщение.
Биржевая электроэнергия – это электроэнергия, цена которой меняется ежечасно в зависимости от спроса и предложения. Как правило, биржевая электроэнергия стоит дешевле всего, когда спрос на нее небольшой, то есть ночью и в выходные дни. В среднем пик потребления приходится на утро, около 8-10 часов, и во второй половине дня — с 16 до 20 часов.