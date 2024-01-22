МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе, вероятно, закрепятся на уровне ниже 300 долларов за тысячу кубометров к весне, после прохождения отопительного сезона, при условии, что предложение газа на рынке не снизится, рассказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Цены на газ в Европе снижаются на ожиданиях теплой ветреной погоды

Согласно данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе в понедельник утром опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 июля 2023 года. Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

"Цены на газ в ЕС могут закрепиться ниже 300 долларов за тысячу кубометров ближе к весне, когда отопительный сезон окончательно завершится. Если на стороне предложения не случится значимых форс-мажоров (например, попадание в SDN-лист проекта "Ямал СПГ"), то действительно высока вероятность того, что период аномально высоких цен на газ в ЕС близок к завершению", — прокомментировал собеседник агентства.

Снижение цен на газ, по мнению Кауфмана, произошло из-за теплой зимы. Предполагается, что Европа сможет пройти текущий отопительный сезон с хранилищами, заполненными не менее чем на 50-55%, что является "крайне комфортным уровнем для подготовки к следующему сезону".

Кроме того, на пониженном уровне остается потребление газа в Европе, добавляет эксперт. "Со второй половины 2024 года начнется активный ввод мощностей в сфере СПГ, значимая часть которого придется на США, для которых Европа является основным рынком сбыта. Развитие ВИЭ тоже вносит свою лепту, но это лишь один из факторов. В периоды более высоких показателей ветрогенерации отбор газа из ПХГ снижается. На фоне благоприятной погоды вчера ветрогенерация обеспечивала почти треть спроса на электроэнергию в Европе, хотя в среднем этот показатель держится около 20%", — пояснил он.