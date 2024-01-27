МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) доставила в РФ партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук, сообщили РИА Новости в компании. Россия в январе импортировала почти 61 миллион яиц

"27 января партия яиц, которую Группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Размер поставленной партии куриных яиц составляет более 885 тысячи штук", — сообщили в компании.

Также там уточнили, что в ближайшее время товар будет передан российскому покупателю.

Куриные яйца в РФ в 2023 году подорожали более чем в 1,5 раза. В 2024 году цены на них стали падать: по данным Росстата, с начала текущего года по 22 января они уменьшились в среднем на 0,84%. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее говорил об ожиданиях снижения цен на куриное яйцо после Нового года, указывая импорт одной из главных предпосылок.

В настоящее время импортные яйца поступают поступать в РФ ускоренными темпами: по данным информационных систем Россельхознадзора, за период с 1 января по 26 января поставки пищевого яйца по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в два раза — накануне объем такого импорта составил 60,7 миллиона штук.

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил накануне журналистам, что импортные яйца уже поступают на российские полки, цены начинают снижаться, однако основное влияние на них по-прежнему будут оказывать поставки российских производителей.

По данным Росстата, производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ в 2023 году составило 6,526 миллиона тонн (минус 0,1% год к году), куриных яиц было получено 38,056 миллиарда штук, на 1,8% больше, чем в 2022 году. "Сложившаяся в настоящее время ситуация и принимаемые правительством и Минсельхозом России меры позволяют позитивно оценивать развитие птицеводства на ближайшую перспективу, и текущий год в том числе", — сообщил накануне "Росптицесоюз" в своем телеграм- канале.