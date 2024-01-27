МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Поставки газа российским потребителям в прошедшем году составили 501 миллиард кубометров, следует из презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина, представленной в рамках выставки-форума "Россия". Россия в 2023 году поставила в дружественные страны 76 млрд кубов газа

В начале прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в 2022 году на внутренний рынок было поставлено 484 миллиарда кубометров газа. Таким образом, в 2023 году поставки выросли на 3,5% по сравнению с предшествующим годом. Согласно слайдам, в 2020 году потребление газа в России составляло 461 миллиард кубометров, а в 2010 году — 458 миллиардов.

Потребление газомоторного топлива в 2023 году находилось на уровне в 2,2 миллиарда кубометров против 1,1 миллиарда в 2020 году и 0,3 миллиарда в 2010 году.

Инвестиции в газификацию в 2023 году составили 87 миллиардов рублей (в 2020 году — 39 миллиардов рублей, в 2010 — 26 миллиардов), сказано в презентации.

"Газпром" в 2024 году выделит 270,3 миллиарда рублей как на газификацию, так и на догазификацию в России, заявлял в конце прошлого года глава компании Алексей Миллер. По его словам, это рекордная сумма — на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.

Правительство РФ в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.

За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 регионах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре 2022 года программа "социальной газификации" стала бессрочной.