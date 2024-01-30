МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ужесточить наказание за использование торговых роботов во время биржевых торгов нефтепродуктами, в том числе отключать трейдеров от торгов со следующего дня после обнаружения нарушения, сообщили РИА Новости в ведомстве. ФАС назвала рекламу дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей

Ранее одна из крупнейших независимых сетей АЗС "Нефтьмагистраль" направила письмо в Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ (копия есть в распоряжении РИА Новости) с жалобой на повышенную активность роботов при биржевых торгах. По словам гендиректора компании Александра Ерастова, "Нефтьмагистраль" с 12 января не может приобрести ни одного лота бензинов Аи-95 и Аи-92 на некоторых базисах Центральной России. Алгоритмические системы, считает Ерастов, позволяют выставлять заявки на покупку от новой средневзвешенной цены с учетом ограничения ее роста в 0,5% быстрее, чем вручную. Сразу после торгов компания получает предложения от трейдеров о покупке товара с премией к биржевой цене.

"На биржевом комитете были рассмотрены предложения по ужесточению использования алгоритмических систем при приобретении нефтепродуктов на биржевых торгах… ФАС считает данные предложения актуальными, а также предлагает проработать вопрос ужесточения мер для недобросовестных участников биржевых торгов. Например, отключение от торгов со следующего дня после факта обнаружения", — прокомментировали в ведомстве.

По словам источника РИА Новости на рынке нефтепродуктов, некоторые трейдеры реализуют такую тактику на растущем рынке, что усиливает тенденции роста цены. "Это происходило в августе-сентябре 2023 года, происходит и сейчас", — добавил собеседник агентства.

По его мнению, на данный момент методики противодействия, внедряемые биржей, неэффективны, поскольку алгоритмы легко перестраиваются и продолжают доминировать на торгах.

"Хотя статистически этих участников видно, по аномальной скорости и успешности их заявок, но биржа эти результаты считает не достаточными для санкций. Регуляторы же в процесс не вмешиваются, передав полномочия в этой области бирже", — заключил источник в отрасли.