МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Спрос на международном рынке на российскую пшеницу постепенно восстанавливается, экспортеры возвращаются на рынок перед введением экспортной квоты на зерно, сообщают эксперты "Совэкон" в еженедельном отчете. Россия не будет отменять экспортные пошлины на зерно

"Спрос на пшеницу со стороны экспортеров оживился перед введением экспортной квоты с 15 февраля по конец июня 2024 года. Вероятно, часть трейдеров стремится выполнить свои экспортные контракты до этого срока", — пишут аналитики.

По их данным, по состоянию на 30 января объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы составил 2,3 миллиона тонн против 1,9 миллиона тонн двумя неделями ранее. В декабре они понизили оценку экспорта российской пшеницы в 2023-2024 сельхозгоду на 0,2 миллиона тонн, до 48,6 миллиона, и пока не пересматривали прогноз.

Квота на экспорт зерна в период с 15 февраля 2024 года по 30 июня 2024 года установлена на уровне 24 миллиона тонн для пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи без разбивки по отдельным культурам. Она распределяется среди трейдеров в зависимости от доли их отгрузок в общем объеме экспорта в июле-декабре 2023 года.

Возросший спрос на пшеницу со стороны экспортеров может временно поддержать цены на внутреннем рынке, пишут эксперты: по их данным, в связи с повышением спроса цены на пшеницу четвертого класса с протеином 12,5% в европейской части России на прошлой неделе выросли на 75 рублей, до 10 900 рублей за тонну.