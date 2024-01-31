2024-01-31T08:31:16+03:00
2024-01-31T08:31:16+03:00
2024-01-31T08:31:16+03:00
2024
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Polymetal спрогнозировал динамику производства в 2024 году
Товарно-сырьевые рынки
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Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в 2024 году планирует производство в объеме 1,22 миллиона унций в золотом эквиваленте в России и 475 тысяч унций в Казахстане,... ПРАЙМ, 31.01.2024
рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, россия, polymetal, золото
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в 2024 году планирует производство в объеме 1,22 миллиона унций в золотом эквиваленте в России и 475 тысяч унций в Казахстане, следует из сообщения компании.
"Ожидается, что производство на предприятиях Казахстана останется стабильным относительно 2023 года на уровне 475 тысяч унций золотого эквивалента", — говорится в релизе. По итогам 2023 года этот показатель составил 486 тысяч унций.
Кроме того, в 2024 году АО "Полиметалл" (управляет российскими активами Polymetal), как ожидается, произведет 38 тонн в золотом эквиваленте (соответствует уровню примерно в 1,222 миллиона унций). В 2023 году компанией в России было выпущено 1,228 миллиона унций в золотом эквиваленте (рост на 4%).
"Полиметалл" — российская компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Polymetal Int с 7 августа зарегистрирован в Казахстане.