МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в 2024 году планирует производство в объеме 1,22 миллиона унций в золотом эквиваленте в России и 475 тысяч унций в Казахстане, следует из сообщения компании. Цены на золото достигли двухнедельных максимумов в ожидании решения ФРС

"Ожидается, что производство на предприятиях Казахстана останется стабильным относительно 2023 года на уровне 475 тысяч унций золотого эквивалента", — говорится в релизе. По итогам 2023 года этот показатель составил 486 тысяч унций.

Кроме того, в 2024 году АО "Полиметалл" (управляет российскими активами Polymetal), как ожидается, произведет 38 тонн в золотом эквиваленте (соответствует уровню примерно в 1,222 миллиона унций). В 2023 году компанией в России было выпущено 1,228 миллиона унций в золотом эквиваленте (рост на 4%).

"Полиметалл" — российская компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Polymetal Int с 7 августа зарегистрирован в Казахстане.