МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг повышаются после выхода данных, показавших, что число заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросло. Рынок переключил внимание на данные по рабочим местам вне сельского хозяйства в США в надежде найти зацепки, указывающие на дальнейший курс денежно-кредитной политики ФРС.

К 14.46 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,6% до 2050,32 доллара США за унцию и может завершить с повышением четвертую сессию подряд. Фьючерсы на COMEX стабилизировались на отметке 2068,00 доллара.

Министерство труда США сообщило, что на неделе, истекшей 27 января, число первичных заявок на пособия по безработице выросло с коррекцией на сезонность до 224 000. Согласно отдельным данным, производительность труда в США в 4-м квартале выросла сильнее, чем ожидалось.

Филип Стрейбл, главный рыночный аналитик Blue Line Futures в Чикаго, считает, что золото се еще под "сильным воздействием" реакции на решение ФРС, но идет небольшой рост ввиду данных о заявках на пособия по безработице.

Стрейбл добавил, что другие металлы, например платина, медь и серебро, дешевеют более чем на 1%, поэтому у золота, возможно, не будет шанса на устойчивое восстановление.

Теперь инвесторы переключают внимание на данные о рабочих местах вне сельского хозяйства США, которые выйдут в пятницу, которые должны прояснить курс процентных ставок.

"Вероятно, золото будет торговаться без изменений или со склонностью к снижению, но до выхода данных по занятости вне сельского хозяйства, ожидающихся в пятницу, потери, видимо, не будут большими", — считает Джигар Пандит, директор по товарно-сырьевым рынкам и валютам в BNP Paribas.

Доллар США вырос на 0,2%, ограничив повышение цен на золото.

Серебро на рыке спот подорожало на 0,3% до 22,96 доллара за унцию, платина подешевела на 0,8% до 910,66 доллара, а палладий снизился в цене на 2% до 957,46 доллара.