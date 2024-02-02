МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Цены на цветные металлы в основном падали в пятницу и нацелены завершить неделю снижением на фоне противоречивой ситуации в мировой экономике, а также ожиданий более позднего смягчения денежно-кредитной политики в США.

К 04.39 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,5%, до 8496,50 доллара за тонну. Наиболее активно торгуемые мартовские контракты на медь на SHFE упали в цене на 0,9%, до 68 780 юаней за тонну.

Котировки обоих фьючерсов нацелены на снижение по итогам недели.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в среду исключил понижение процентных ставок в марте, на которое ранее надеялись участники рынка.

"Теперь, когда было подтверждено, что ставки будут оставаться на высоком уровне дольше, котировки сырьевых товаров оказались под давлением", — говорится в аналитической записке Sucden Financial.

Согласно опубликованным в четверг данным, производственные предприятия мира демонстрировали неоднозначные результаты в начале 2024 года. Если в США наблюдается оживление притока новых заказов, то в Китае спрос остается слабым, что повышает уязвимость азиатских экономик. Кроме того, нападения на торговые суда в Красном море вызывают задержки поставок в Европу.

"Спад активности в производственной сфере продолжает омрачать перспективы спроса на металлы в 1-м квартале", — отмечают аналитики ANZ.

"Тем не менее мы ожидаем, что проблемы на стороне предложения могут нивелировать ослабление спроса", — добавляют они, имея в виду сокращение добычи медной руды.

На LME цена на цинк в пятницу снизилась на 0,3%, до 2470,50 доллара за тонну, на свинец — на 0,8%, до 2135 долларов, а на олово — на 0,4%, до 25 700 долларов за тонну. Алюминий подорожал на 0,1%, до 2248,50 доллара за тонну, а никель — на 0,8%, до 16 360 долларов за тонну.

На SHFE алюминий подешевел на 0,6%, до 18 895 юаней за тонну, никель — на 0,1%, до 126 570 юаней, цинк — на 1,5%, до 20 725 юаней, свинец — на 0,2%, до 16 155 юаней, и олово — на 1,5%, до 214 770 юаней за тонну.