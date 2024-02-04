МИНСК, 4 фев — ПРАЙМ. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что Минск и Москва после 2026 года продолжат снижение цены российского природного газа для республики в российских рублях и таким образом движение к созданию равных условий для субъектов хозяйствования двух стран. В Белоруссии заявили, что готовы вместе с Россией выходить на внешние рынки

"Для Беларуси сохраняется самая низкая цена на природный газ, которая на сегодняшний день в четыре раза ниже, допустим, уровня (цены – ред.) европейских стран. Но она, если переводить в российские рубли, выше уровня российского рынка, поэтому в основных направлениях (развития союзного государства – ред.) зафиксировано, что после 2026 года мы будем продолжать снижение от той точки, о которой договорились президенты, к сближению цены газа именно в российских рублях для создания равных условий, о которых мы всегда говорим", — сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, "в течение года после достижения газовых договоренностей заработает объединенный энергетический рынок". "Понятно, что эти два рынка очень тесно увязаны, и фактически программа энергетического рынка и в оптовой части, и в части розничной торговли электроэнергией на сегодняшний момент согласована. Остались только небольшие штрихи. Поэтому газовый и электроэнергетический блок, можно сказать, на сегодняшний день решены", — заявил Крутой.