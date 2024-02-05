МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник снизились до минимума за одну неделю. Этому способствовали чрезвычайно сильные данные рынка труда США и замечания главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые развеяли ожидания скорого начала снижения процентных ставок ФРС.

В 12.14 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,6%, по 2025,99 доллара за унцию, что является минимумом с 29 января. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением также на 0,6%, по 2042,60 доллара за унцию.

"Рынкам опять приходится ждать лучших времен, — отмечает руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен в аналитической записке. — Сочетание итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке, сильного отчета по рабочим местам и замечаний Пауэлла в недавнем интервью ставит под сомнение ожидания, связанные со сроками понижения ставок ФРС".

"Если мы увидим признаки слабости в поступающих данных, то, поскольку ФРС сейчас очевидно очень ориентируется на данные, это продиктует направление котировок золота", — пишут Хансен.

Индекс доллара достиг максимума почти за три месяца, что делает золото более дорогим для держателей других валют, тогда как доходность 10-летних гособлигаций США превысила 4%.

Вышедшие в пятницу данные Министерства труда США показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в январе выросло на 353 000. Опрошенные Reuters экономисты предполагали, что показатель увеличился на 180 000.

ФРС будет "осторожна" при определении срока понижения ключевой ставки, сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в интервью, которое транслировалось в воскресенье. По его словам, сила экономики дает руководителям центрального банка время убедиться в том, что инфляция замедляется.

Как показывает разработанный CME инструмент FedWatch, трейдеры оценивают вероятность понижения ставок ФРС в мае примерно в 65%. Более низкие процентные ставки повышают привлекательность золота, не приносящего процентный доход.

В центре внимания участников рынка на этой неделе находятся выступления представителей ФРС. Их заявления смогут прояснить перспективы денежно-кредитной политики центрального банка.

Серебро на рынке спот подешевело на 0,9%, до 22,46 доллара за унцию, палладий упал в цене на 1,6%, до 930,83 доллара, а платина выросла в цене на 0,8%, до 897,45 доллара.