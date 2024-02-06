МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник на европейской сессии выросли впервые за пять сессий, так как усилия Пекина по стабилизации рынков и снижение запасов на биржевых складах обеспечили поддержку котировкам. В то же время укрепление доллара США ограничивает пространство для роста.

По состоянию на 10.59 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли на 0,2%, до 8379,5 доллара за тонну.

Фондовые индексы Китая во вторник продемонстрировали самый сильный дневной рост за два года, чему способствовали сигналы об усилении Пекином мер поддержки рынков.

"Юань подает признаки стабилизации после значительного роста фондового рынка в Китае, так как Пекин наращивает усилия по нормализации ситуации", — сказал Оле Хансен из Saxo Bank.

Что касается технической картины, то медь получает поддержку со стороны скользящей средней за 200 дней, расположенной на 8348, добавил он.

Запасы меди на биржевых складах LME продолжают уменьшаться, устремляясь к новым 5-месячнм минимумам.

Индекс доллара же растет и остается вблизи 3-месячного максимума, что делает металлы менее доступными для держателей иных валют.

Краткосрочные перспективы спроса на медь в Китае довольно умеренны, так как в стране начинается период празднования китайского Нового года, который продлится с 9 по 16 февраля. Сигналом о слабости спроса также является увеличение дисконта, с которым медь торгуется на физическом рынке по сравнению с котировками трехмесячных фьючерсов. В понедельник дисконт достиг рекордного максимума 112 долларов за тонну.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,3%, до 2219 долларов за тонну, цинк прибавил 0,3%, до 2428 долларов за тонну, свинец подорожал на 0,1%, до 2117 долларов за тонну, а олово повысилось на 0,7%, до 25 015 долларов.

Никель потерял 0,7% и торговался по 15 905 долларов за тонну. Ранее в ходе сессии котировки опустились до минимума с 27 ноября 15 850 долларов.