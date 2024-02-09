МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. На торгах в Лондоне в пятницу цены на медь восстановились, но на медь нацелены на самое глубокое падение по итогам недели с сентября. Давление на них оказывает обеспокоенность инвесторов перспективами спроса в Китае, а также укрепление доллара США.

К 03.43 по Гринвичу цена на трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросла на 0,6%, до 8238,50 доллара за тонну. С начала недели эти контракты потеряли 2,9%.

Шанхайская биржа (SHFE) в пятницу не работает, а на следующей неделе она будет закрыта в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Продолжительный кризис рынка недвижимости в Китае оказывает давление на спрос со стороны строительного сектора — крупнейшего потребителя цветных металлов. Кроме того, вышедшие в четверг данные показали самое глубокое падение потребительских цен в Китае в январе с 2009 года, что вызвало обеспокоенность перспективами спроса.

Китайский фондовый рынок также переживает проблемы, которые заставили Пекин принять ряд поддерживающих мер.

По словам аналитиков China Futures, предпраздничное пополнение запасов в этом году было менее существенным, чем раньше. Они ожидают, что проблемы сектора недвижимости обернутся слабостью спроса на медь до конца года.

В результате слабости спроса и превысившего прогноза производства очищенной меди в январе запасы увеличились.

Запасы меди на складах SHFE на этой неделе росли седьмую неделю подряд и достигли максимума с мая 2023 года.

Вместе с тем потребление некоторых продуктов из меди, например, катанки и фольги, получит поддержку со стороны секторов энергетики, включая сектор возобновляемых источников энергии, говорят аналитики.

В то же время перебои в работе рудников также создают риски для предложения.

С другой стороны, давление на цены оказывает укрепление доллара после выхода сильных данных по рынку труда в США.

Рост доллара делает медь дороже для держателей других валют.

Алюминий на LME подешевел на 0,2%, до 2218 долларов за тонну, а свинец — на 0,1%, до 2052 долларов. Цена на никель выросла на 0,1%, до 16 030 долларов, а цинк подорожал на 0,2%, до 2331 доллара.