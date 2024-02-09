МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу придерживаются флэтовой линии при небольших объемах торгов. Китайские рынки закрыты в связи с Новым годом по лунному календарю. Укрепление доллара США нивелировало спрос на активы-убежища, связанный с ситуацией на Ближнем Востоке.

По состоянию на 04.04 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось по 2032,76 доллара за унцию. С начала недели золото подешевело на 0,3%.

Фьючерсы на золото на COMEX также придерживаются флэтовой линии, торгуются по 2047,70 доллара за унцию.

Шанхайская фьючерсная биржа (SHFE) будет закрыта с 9 по 16 февраля в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

"Некоторые проблемы у региональных банков США, низкий спрос из-за китайского Нового года и напряженность на Ближнем Востоке задают нижний предел для цен на этот металл", — отметил Хьюго Паскаль, трейдер по драгметаллам в InProved.

Сохраняются опасения насчет Ближнего Востока. Вооруженные силы Израиля нанесли удары по городу Рафах на южной границе сектора Газа, после того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отклонил предложение ХАМАС о перемирии.

Индекс доллара США и доходность 10-летних казначейских облигаций США собираются завершить неделю с повышением.

На следующей неделе в центре внимания будет индекс потребительских цен в США. Представители ФРС заявили, что повременят с понижением процентных ставок, пока не удостоверятся, что инфляция приближается к 2%.

Трейдеры снизили оценку вероятности снижения ставок в США в мае.

Цены на палладий на рынке спот в четверг впервые с апреля 2018 года опустились ниже цен на платину. Однако с тех пор палладий уже вернул себе лидерство, подорожав на 0,6% до 892,26 доллара за унцию. Цены на платину повысились до 890,09 доллара.

Оба металла остаются под давлением, поскольку покупатели сокращают их запасы.

Вместе с тем, согласно аналитикам ANZ Research, палладий пострадает сильнее на фоне роста продаж электромобилей, поскольку его применение в других сферах, помимо автомобильной, ограничено.

И платина, и палладий используются для изготовления ключевого элемента в двигателях внутреннего сгорания, но платина также используется для ювелирных изделий и в других отраслях.

Серебро на рынке спот подорожало на 0,2% до 22,63 доллара.