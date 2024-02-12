МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Цены на медь сохраняли устойчивость в понедельник при малых объемах торгов в связи с празднованием Нового года по лунному календарю в Китае. Инвесторы ждут данных по инфляции в США, которые могут подсказать, когда ФРС начнет понижать ставки.

К 10.19 по Гринвичу цена на трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросла на 0,1%, до 8176 долларов за тонну. Цена этого металла на прошлой неделе опускалась до трехмесячного минимума 8127 долларов за тонну на неопределенности перспектив спроса в Китае.

"На рынке спокойно, потому что в Китае праздник, но инвесторы тревожатся из-за спроса в КНР, — сказал один из трейдеров. — Пока китайцы отдыхают, важное значение будет иметь динамика доллара".

Выходящие на этой неделе данные по инфляции в США могут стать фактором, влияющим на сроки понижения ставок ФРС и, соответственно, на курс доллара, в котором торгуется медь.

Ожидается, что цены на используемые в строительстве металлы будут находиться под давлением в результате проблем в секторе недвижимости Китая, которые, похоже, начинают распространяться на другие страны.

"Проблемы, впервые проявившиеся в Китае, возникли и в США, где New York Community Bancorp столкнулся с ними из-за финансирования коммерческой недвижимости", — сказано в аналитической записке Marex.

Цена на цинк опускалась до минимума с августа прошлого года 2278 долларов за тонну в результате сокращения строительной активности. Зарегистрированные на складах LME запасы цинка выросли с конца декабря на 25%, до 238 275 — максимального уровня с августа 2021 года.

На момент написания статьи цинк торговался с ростом на 1%, по 2323 долларов за тонну.

Цена на алюминий опустилась на 0,2%, до 2 212 долларов за тонну, свинец подешевел на 0,9%, до 2050 долларов, олово подорожало на 1,6%, до 26 800 долларов, а никель — на 0,6%, до 16 020 долларов.