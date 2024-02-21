МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Glencore в среду сообщила, что из-за снижения цен на сырье ее прибыль в прошлом году сократилась вдвое. Компания также снизила выплаты акционерам, стремясь сэкономить средства для финансирования покупки 77%-ной доли в бизнесе коксующегося угля Teck Resources.

Скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов, учета износа и амортизации, достигавшая рекордных значений два года подряд, в прошлом году составила 17,1 млрд долларов против 34,1 млрд долларов годом ранее. Это соответствует консенсус-прогнозу аналитиков.

Торгово-добывающая компания в предварительном отчете уже указала, что ее чистый долг на конец года составил 4,92 млрд долларов против всего 75 млн долларов в конце 2022 года.

Объявленные сегодня выплаты в размере 1,6 млрд долларов не включают в себя новую программу выкупа акций (текущая закончится в феврале) и специальные дивиденды. Компания использует имеющиеся средства для покупки бизнеса канадской фирмы Teck за 6,9 млрд долларов. Эта сделка, вероятно, обеспечит рост годовой мощности по добыче коксующегося угля на 20 млн тонн.

Рекордная прибыль за 2022 год позволила компании в прошлом году распределить среди инвесторов 7,1 млрд долларов.

В прошлом году на прибыль компаний повлияло снижение цен на никель и кобальт, которые используются в аккумуляторах, в связи с замедлением в секторе электромобилей, а также снижение цен на медь из-за спада в мировой промышленности.

Цены на никель упали в прошлом году более чем на 40% на фоне увеличения добычи в Индонезии, на которую в прошлом году пришлось более половины мировых поставок. Из-за этого горнорудные компании, включая BHP, были вынуждены заморозить активы, отложить проекты и сократить добычу.

Львиная доля прибыли, как обычно, пришлась на промышленную деятельность: скорректированная EBITDA снизилась с 27,265 млрд долларов, полученных годом ранее, до 13,20 млрд долларов.

Скорректированная прибыль в бизнесе меди составила 3,95 млрд долларов против 5,73 млрд долларов, а прибыль от бизнеса цинка снизилась с 1,48 млрд долларов до 995 млн долларов.

Чистая прибыль компании сократилась на 75% до 4,28 млрд долларов ввиду существенных расходов на 2,48 млрд долларов, в основном связанных со списаниями, учитывающими снижения цен на кобальт, и пересмотром активов в сегменте цинка. Аналитики, согласно FactSet, прогнозировали 7,09 млрд долларов.

Выручка составила 217,83 млрд долларов, что превзошло оценки аналитиков, но оказалось сильно меньше рекордных 255,98 млрд долларов, полученных в предыдущем году.