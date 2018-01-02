Железнодорожные компании РФ, Узбекистана и Казахстана установили скидки на проезд до 45%

ТАШКЕНТ, 2 янв - ПРАЙМ. РЖД, "Казакстан темир жолы" ("Казахстанская железная дорога") и "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") договорилось о скидках на проезд в поездах между Казахстаном, РФ и Узбекистаном на 2018 год, сообщает пресс-служба узбекской компании.

"Начиная со 2 января 2018 года, в зависимости от сроков предварительной покупки проездного документа устанавливаются следующие скидки: при покупке билета в период 45-31 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагоны, пассажир может получить скидку в размере 45%; при покупке билета в период 30-6 суток до даты отправки поезда в купейные или СВ вагонов, пассажир получить скидку в размере 35%", - говорится в сообщении.

Для плацкартных вагонов установлены скидки 35% (при покупке билета от 45 до 31 суток до отправления) и 25% (при покупке билета от 30 суток до отправления).

"Указанные скидки применяются между железнодорожными администрациями открытого акционерного общества "Российские железные дороги", акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темир жолы" и "Узбекистон темир йуллари", - уточняет пресс-служба.

При оформлении проездных документов во внутригосударственном сообщении, а также для проезда организованных групп пассажиров указанные скидки не применяются.