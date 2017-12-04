S&P ухудшило прогноз по рейтингам АФК "Система" и МТС до негативного с развивающегося

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и местной валютах АФК "Система" AFKS и МТС MTSS до негативного с развивающегося, говорится в сообщении агентства.

В то же время, эти рейтинги для "Системы" были подтверждены на уровне "B+", а для МТС - на уровне "BB", и оставлены в списке на пересмотр.

"Помещение "Системы" в список на пересмотр отражает риск для ликвидности компании в результате урегулирования спора с государственной нефтяной компанией "Роснефть" ROSN, - комментирует S&P.