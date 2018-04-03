Дивиденды АФК "Система" за 2017 г, вероятно, будут ниже, чем по дивидендной политике

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS может выплатить дивиденды за 2017 год, несмотря на возросший долг из-за выплат в адрес "Башнефти" BANE; однако их размер, вероятно, будет ниже уровня, предусмотренного дивидендной политикой, заявил президент корпорации Андрей Дубовсков.

"В этом году мы будем сосредоточены на сокращении доли заемных средств. Вот почему мы считаем маловероятным, что мы сможем поддерживать дивиденды на уровнях, предусмотренных дивидендной политикой. Тем не менее, мы считаем, что дивидендные выплаты за год возможны", - сказал Дубовсков в ходе телефонной конференции во вторник.

По его словам, совет директоров, как планируется, обсудит вопрос о выплате дивидендов и дивидендной политике в мае, после этого можно будет говорить о конкретных цифрах.

В феврале основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков говорил, что АФК "Система" не планирует отказываться от дивидендов по итогам 2017 года из-за выплат "Башнефти" по мировому соглашению с "Роснефтью", а также менять дивидендную политику.

Согласно дивидендной политике компании, принятой в апреле 2017 года, размер финальных дивидендов по итогам года определяется таким образом, чтобы общая сумма финальных и промежуточных дивидендов соответствовала наибольшему из двух показателей: дивиденду на акцию в размере 1,19 рубля или дивидендной доходности в 6% к средневзвешенной цене акции АФК "Система" за 2017 год. АФК "Система" уже выплатила промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 0,68 рубля на акцию (13,6 рубля на одну GDR) на общую сумму 2,349 миллиарда рублей.

На конец 2017 года финансовые обязательства "Системы" составили 227 миллиардов рублей, увеличившись в 1,7 раза из-за обязательства по мировому соглашению с "Роснефтью" ROSN по делу "Башнефти" в размере 100 миллиардов рублей. В марте "Система" досрочно перечислила эту сумму "Башнефти". При этом чистый долг АФК на конец 2017 года составил 213,433 миллиарда рублей, увеличившись в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом. К концу 2018 года АФК намерена снизить долг до 160-190 миллиардов рублей, к концу второго квартала 2019 года - до уровня ниже 150 миллиардов рублей, заявил ранее Дубовсков.