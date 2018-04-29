Решение Дерипаски снизить долю в En+ вернуло компании более $1 млрд

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Согласие Олега Дерипаски снизить свою долю в En+ вернуло компании более 1 миллиарда долларов капитализации – таким образом, En+ отыграла значительную часть рыночного падения, подсчитали аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Они не исключают, что бумаги En+ в ближайшее время могут продолжить рост, в то же время отмечая высокие риски сделок с этими бумагами.

Как сообщила в пятницу En+, Дерипаска согласился снизить в ней свою долю ниже 50% и покинуть совет директоров. Он также дал согласие на вхождение в совет новых независимых директоров.

К закрытию торгов субботы GDR En+ на этой новости выросли на Московской бирже на 34,55% — до 407 рублей. В ходе торгов они подскакивали в цене на 47,1% — до 445 рублей. Акции "Русала" подорожали на 1,51% (в ходе торгов поднимались на 3,8% — до 31 рубля). Индекс Мосбиржи при этом снизился на 0,18%.

С момента объявления санкций США в начале апреля GDR En+ максимально падали в цене на 62,2% — до 269 рублей.

По оценке директора аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаила Крылова, начальная рыночная капитализация En+ составляла 8 миллиардов долларов.

Отыгранные потери

По подсчетам Крылова, En+ на последних новостях прибавила в цене 1,188 миллиарда долларов, или порядка 73,5 миллиарда рублей.

Бумаги En+ продолжают расти и уже подскочили более чем на 36%

По оценке директора по инвестиционному консультированию УК "Система Капитал" Искандера Луцко, рост капитализации En+ составил 81 миллиард рублей (или порядка 1,3 миллиарда долларов по курсу 62,2 рубля за доллар).

"На момент объявления (о снижении доли Дерипаски в En+ — ред.), согласно данным Мосбиржи, ценные бумаги — депозитарные расписки En+ Group торговались на уровне 288 рублей. Но с того момента котировки стали резко расти, день закрылся на уровне 302,5 рубля. А уже 28 апреля торги открылись на уровне 330 рублей, и в течение дня цена поднималась до 445 рублей. Однако затем она отступила до 417 рублей. Таким образом, прирост цены на новости можно определить как 129 рублей, или 45%. Итак, сообщение прибавило почти половину суммы капитализации бумагам En+", — прокомментировал ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

"Однако это отыграло лишь часть падения, которое произошло из-за объявления санкций в начале апреля — с 710 рублей до 270 рублей", — отметил он.

Ажиотаж и риски

Если министерство финансов США снимет ограничения на продажу бумаг и долговых инструментов "Русала" и бумаг En+, бурный рост продолжится, и стоимость бумаг может вернуться на досанкционный уровень, считает Луцко.

"По микроструктуре биржи с 28 марта по 27 апреля проходило, в среднем, 3018 сделок с бумагами En+ в день, а сегодня 9185 сделок. Вероятно, можно сделать вывод о каком-то ажиотаже, который достигается за счет пустоты биржевого "стакана" у тех, кто не отмечает майские праздники", — комментирует Крылов.

Впрочем по его мнению, "с учетом рисков, лучше отыгрывать перипетии борьбы с OFAC через более ликвидные опционы на ценные бумаги американских алюминщиков".