HeadHunter купит старейший в России сервис по поиску работы‍

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Сервис по поиску работы HeadHunter объявил о покупке старейшего на российском рынке сервиса по поиску работы и подбору персонала - сайт Job.ru, как сообщается в пресс-релизе покупателя, сделка, как ожидается, будет закрыта до конца января нового 2018 года.

Сумма следки пока не разглашается.

На job.ru уже было опубликовано сообщение о том, что скоро сайт будет закрыт. Соискателям и работодателям рекомендуется перейти на сайт HeadHunter. Резюме пользователей сайта job.ru после закрытия сделки будут перенесены в систему сайта HeadHunter.

"Решение акционеров "Пронто Медиа" прекратить дальнейшее развитие всех интернет-активов в России дало нам возможность приобрести часть активов Job.ru, в которых мы увидели наибольшую ценность для компании и наших клиентов", - цитируют "Ведомости" генерального директора HeadHunter Михаила Жукова.