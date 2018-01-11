Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество по проектам в энергетике

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили взаимный настрой на содействие дальнейшей реализации масштабных проектов, прежде всего, в энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества выражено удовлетворение позитивной динамикой развития торгово-экономических связей. Подтвержден взаимный настрой на всемерное содействие дальнейшей реализации масштабных проектов, прежде всего, в энергетической отрасли", - говорится в сообщении.