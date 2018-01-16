Продажи PSA Group за 2017 г выросли на 2,6%

МОСКВА, 16 янв ПРАЙМ. Продажи французского автомобильного концерна PSA Group по итогам 2017 года увеличились на 2,6% и составили 3,228 миллиона автомобилей, говорится в финансовой отчетности компании.

Продажи Opel/Vauxhall по итогам года составили 403,9 тысячи автомобилей. С учетом приобретения Opel/Vauxhall, продажи компании за год поднялись на 15,4% в годовом выражении, до 3,632 миллиона автомобилей.

Компания отмечает рост продаж во всех регионах, кроме Китая и юго-восточной Азии. Так, продажи в этом регионе опустились на 37,4% за 2017 год, до 387 тысяч автомобилей. Наибольший рост продаж (без учета показателей Opel/Vauxhall) зафиксирован в странах Ближнего Востока и Африке - на 54,4%, до 592 тысяч машин.

Продажи автомобилей марки Peugeot по итогам года выросли на 10,4%, до 2,12 миллиона машин. "2017 стал исключительным годом с рекордно высокими результатами для Peugeot. Мы превзошли наши цели по продажам в два миллиона автомобилей в основном благодаря значительному спросу на наши внедорожники и легкие коммерческие автомобили", - заявил глава Peugeot Жан-Филипп Импарато (Jean-Philippe Imparato), слова которого приводятся в релизе.

В марте 2017 года стало известно, что PSA покупает у американского автогиганта General Motors (GM) Opel/Vauxhall и европейский бизнес GM Financial. В начале июля Еврокомиссия одобрила сделку. Opel/Vauxhall были оценены в 1,3 миллиарда евро, а GM Financial - в 900 миллионов. В августе GM закрыл сделку по продаже Opel/Vauxhall. Ожидается, что PSA сохранит второе место по величине автопроизводства в Европе с долей рынка в 17%.

PSA (прежнее название - PSA Peugeot Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.