FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минпромторг: Экспорт медицинской продукции из РФ станет приоритетным направлением


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок
  • #Лекарства
    © fotolia.com, Alexander Raths

 

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Экспорт российской медицинской продукции будет одним из основных направлений в ближайшие десять лет, сказал замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб. "Об экспорте медицинской продукции - это будет одно из основных направлений на ближайшие десять лет и дальнейшую перспективу", - сказал Цыб во время Гайдаровского форума.

Он отметил, что этому будет уделяться особое внимание в рамках программы "Фарма-2030", которая придет на смену действующей сейчас программе "Фарма-2020".

"Предполагает ... максимальное содействие экспорту российской продукции. Мы видим, что это не только продукция, произведенная на российских заводах, это продукция, которая сегодня производится на локальных площадках", - добавил Цыб.

 

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ