Минпромторг: Экспорт медицинской продукции из РФ станет приоритетным направлением

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Экспорт российской медицинской продукции будет одним из основных направлений в ближайшие десять лет, сказал замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб. "Об экспорте медицинской продукции - это будет одно из основных направлений на ближайшие десять лет и дальнейшую перспективу", - сказал Цыб во время Гайдаровского форума.

Он отметил, что этому будет уделяться особое внимание в рамках программы "Фарма-2030", которая придет на смену действующей сейчас программе "Фарма-2020".

"Предполагает ... максимальное содействие экспорту российской продукции. Мы видим, что это не только продукция, произведенная на российских заводах, это продукция, которая сегодня производится на локальных площадках", - добавил Цыб.