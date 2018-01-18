Продажи автомобилей Lada в странах ЕС в 2017 году выросли на 28,9%‍

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Крупнейший российский автомобильный концерн "Автоваз" за прошедший 2017 год увеличил продажи в странах Евросоюза на 28,9%, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что под брендом Lada было продано 5 167 автомобилей, доля российских машин составляет всего 0,03% от рынка союза, а такие результаты АСЕА не обрабатывает.

"Автостат" отмечает, что при этом продажи машин Lada в Евросоюзе превысили показатели совокупных продаж элитных брендов: Bentley, Lamborghini и Bugatti.

Добавляется также, что прошлогодний рост продаж "Автоваза" в европейский странах не связан с выходом на рынок нового седана Lada Веста, а это значит, что в будущем можно рассчитывать на рост за счет продаж этой новой модели.